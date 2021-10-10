Balıkesir’de forvetler suskunluğa büründü

TFF Birinci Lig'de 7 karşılaşmada 5 gol atabilen, Keçiörengücü'yle birlikte ligin en az gol atan takımı durumundaki Balıkesirspor'da forvet oyuncuları siftah yapamadı. Geçen sezon devre arasında takıma katılan 32 yaşındaki Slovenyalı Roman Bezjak, 35 yaşındaki Abdulkadir Özgen, 33 yaşındaki İbrahim Halil Çolak ve 29 yaşındaki Ganalı Mahatmaa Otoo henüz rakip fileleri havalandıramadı, hayal kırıklığı yaşattı. Bezjak, 7 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıkıp, 340 dakika şans buldu. Abdulkadir, 5 maç'ın 3'ünde ilk 11'de yer alıp 280 dakika sahada kaldı. İbrahim Halil, 4 maçta banko oynadı. 290 dakika görev yaptı. Otoo da 2 maçın 1'inde 11'de oynadı 73 dakika forma giydi.

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