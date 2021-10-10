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Haberler Spor Göztepe’nin filedeki rakibi Sakarya

Göztepe’nin filedeki rakibi Sakarya

10.10.2021

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Göztepe, yeni sezonun ilk maçında evinde Sakarya Voleybol'la karşılaşacak. Balçova Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde Karşıyaka, ilk hafta sınavında saat 16.30'da deplasmanda Fenerbahçe Terrazzo ile kozlarını paylaşacak. Fethiye Bahçeşehir Koleji ise saat 15.00'te Muratpaşa Belediyespor'u konuk edecek.
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