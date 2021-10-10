Manisa FK’da sorun psikolojik

TFF 1. Lig'e iddialı bir giriş yapan ancak son haftalardaki 5 maçlık kötü gidişatın ardından teknik direktörlük görevine Naci Şensoy'u getiren Manisa Futbol Kulübü'nde oyunculara özgüven yüklemesi yapılacak. Siyahbeyazlı takımın başında ilk antrenmanına çıkan Şensoy takımın şu anda içinde bulunduğu durumu psikolojik nedenlere bağladı. Şensoy, "Son haftalarda üst üste alınan mağlubiyetleri özgüven eksikliğine bağlamak lazım. Başarısızlığın nedeni bu. Para size az şey kaybettirir ama özgüveninizi kaybederseniz her şeyinizi kaybetmiş olursunuz. Kulübümüzde her imkan var ancak mental olarak çökmüş durumdaysanız bu sizi içinden çıkılamaz bir duruma sokar" dedi.

YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ

Şensoy şöyle devam etti: "Aynı isimler ilk 3 haftada 9 puan alıyor, sonrasında ise 5 maç kaybediyorsa burada psikolojik bir sorun vardır. Öncelikli hedefim takımı tekrar ayağa kaldırmaktır."

ŞENSOY GÜVEN AŞILIYOR

MANİSA FK Teknik Direktörü Naci Şensoy, idmanlarda takımla yakından ilgileniyor. Şensoy, "Antrenmanda oyuncularıma anlattığım hikaye sonrası Dever Orgill gelip bana sarıldı. Takımın psikolojik desteğe ihtiyacı var. Benim gördüğüm en büyük sorun özgüven kaybının durdurulamaması. Bunu takımda başarırsak gerekli ivmeyi yakalarız" dedi.

■ BERKE ÖZBAY