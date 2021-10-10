Norveç beraberliği sonrası gruptan çıkma hesapları karıştı, gözler kalan 3 maçta

Hollanda mağlubiyeti sonrası liderlik koltuğundan inen Türkiye, Norveç ile 1-1 berabere kalmasının ardından da grup ikinciliği şansını zora soktu, Katar'da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası için işini bir kez daha mucizelere bıraktı. Turnuvaya Avrupa Elemeleri'nden 13 takım gidecek. Gruplarını lider bitiren 10 takım direkt katılacak. Diğer 3 takım, 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen iki takımın katılacağı Play-Off turu maçlarının ardından belli olacak. Türkiye'nin tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı Play-Off maçlarına katılabilmesi için ise bazı senaryoların gerçekleşmesi gerekiyor. Öncelikle Milliler, yarın oynayacağı Letonya ve Kasım ayında karşılaşacağı Cebelitarık ile Karadağ mücadelelerinden toplam 9 puan çıkartacak ve rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek.

İŞ AVERAJA KALABİLİR

Hollanda kalan 3 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grup liderliğini garantilemiş olacak. Norveç ise Karadağ ve Letonya'yı yendiği taktirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Hollanda için son haftadaki Norveç mücadelesi prestij karşılaşmasına dönebilir. Norveç kazanırsa A Milli Takım veda edecek. Hollanda kazanırsa Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak. Ancak şu anda Norveç averaj olarak da bizden daha iyi. Bu yüzden maçlarımızı kazanırken aynı zamanda fark da yapmamız gerekecek.

'TAKIM 6 AYDA KAN KAYBETMİŞ'

A Milli Takım Letonya ile oynayacağı maç için Riga'ya hareket etti. Havaalanında açıklamalarda bulunan Milli Takımlardan

Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop, Norveç maçında oyunun yeterli olmadığını belirtti. Altıntop, "1-1 bizi memnun etmiyor. Bu takım 6 ay inanılmaz kan kaybetmiş, geriye gitmiş. Takım halinde hareket etmede sıkıntılar çektik. Bazı arkadaşlarımız performanslarının altında kaldı. Tecrübeli oyunculardan beklentilerimiz daha büyük" dedi.

CEZASI BİTEN 3 İSİM FORMA BEKLİYOR

Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve önceki akşam Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.

KENAN VE SERDAR KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nda 2 oyuncu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldılar. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde önceki akşam İstanbul'da Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Fenerbahçeli Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı. Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Beşiktaşlı Kenan Karaman da kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldı.

LETONYA MAÇININ HAKEMİ EKBERG

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın 21.45'te Letonya ile oynayacağı karşılaşmada İsveçli hakem Andreas Ekberg görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Daugava Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg'in yardımcılıklarını Fredrik Klyver ve Stefan Hallberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kaspar Sjöberg olacak. Maçta Almanya'dan Daniel Siebert VAR, Robert Wessel ise AVAR olarak görev alacak.