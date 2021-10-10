Teknik Direktör Suat Kaya Ege kulüplerini değerlendirdi, uyarılarda bulundu

Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda kazandığı kupa ve başarılarla adını efsaneler arasına yazdıran, teknik direktörlük kariyerinde de başarılı bir grafik çizen Suat Kaya, İzmir ve Ege kulüplerinin performansını Yeni Asır Gazetesi'ne değerlendirdi. Daha önce İzmir'de Göztepe, Bucaspor ve Menemenspor'da görev yapan 54 yaşındaki başarılı teknik adam, özellikle liglerinde tehlike hattında bulunan ekiplere uyarılarda bulundu.

GÖZTEPE'NİN KADROSU YETERSİZ

Süper Lig'de düşme potasında yer alan Göztepe'nin kadrosunun yetersiz olduğunu ifade eden Kaya, "Seyircinin ne istediğini, oyuncuyu oyuna nasıl adapte etmek gerektiğini, Göztepe'de hocalık yapmış biri olarak biliyorum. Taraftar, hücum oynamak, takımlarının çok gol atmasını istiyor. Bu şekilde bir takım kurmaları gerekiyordu. Bu takım o takıma uygun mu ya da uygun hale getirilebilir mi? Onu şu anda seçtikleri oyuncuları belirleyecek" dedi. Kaya, "Eldeki oyuncular buysa teknik direktör Maestro bununla ilgili bir program çıkarmak zorunda. Burada tehlike alternatif eksikliği. Mesela Halil'i çıkaralım yerine adam yok. Sol beki çıkaralım, yerine adam yok. Defanstan birisi sakatlandığı zaman yerine adam yok. Yani geçtiğimiz senelerdeki Göztepe kadrosu yok. Geçtiğimiz senelerde, İzmir tehlikeli deplasmandı. Şakası yok, mutlaka bir çözüm bulunmalı" şeklinde konuştu.

NESTOR EL MAESTRO ZORLUK YAŞIYOR

Göztepe'nin hocası Nestor El Maestro'yu da değerlendiren Suat Kaya, "Ben kendisini tanımıyorum. Üst sınıf oyuncuların tanınmayan bir teknik direktör ile mücadele etmesi handikap oluşturabiliyor. Futbolcu hocayı tanımıyor. Teknik direktöre ne kadar saygısı var? Bunlar da artık etkili. Hocalar da bunlardan etkilenmiyor değil. Maestro, bunun zorluğunu yaşayacak gibi gözüküyor" dedi.

AVRUPA İÇİN ÇOK ERKEN

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay ile ilgili de konuşan Kaya, "Altay takımı şampiyon olduktan sonra aşırı transfer yapmadı. Kemik kadronun üzerine tecrübeli oyuncular aldılar. Yapılan transferler doğru ki, şu anda buradalar. Koşan, pres yapan bir takım. Golcülerin de formda başlamasıyla bir ara ligin en tepesindeydi, hala da yukarılarda. İstediği anda gol atacak Paixao var. Kappel ve Bamba çok formda. Seri bir takım. Bir kere çok büyük bir tecrübe var teknik anlamda. Mustafa Denizli, Türkiye'ye çok şey vermiş güzel bir insan. Altay'da da kontrol şu an Mustafa Denizli'de. Ancak Avrupa hedefi için henüz çok erken" dedi.

ALTINORDU'DA ENTERESAN BİR YAPI VAR

Geçen sezon Play-Off Finali'nden elenen Altınordu'nun genç bir kadro ile mücadele ettiğini belirten Kaya, "Altınordu'da enteresan bir yapı var. Yabancı oyuncu oynatmıyorlar. Oyuncu yetiştirip satma hedefleri var. Geçen sezon Play-Off'tan çıkabilecek potansiyeli vardı. 'Olsun farketmez, olmasa da çok üzülmem' denilince insan çok da fazla yorum yapmak istemiyor. Şöyle de bir gerçek var. Bulunduğun ligden aşağıya düştüğün zaman bambaşka bir dünyanın insanı oluyorsun. Bursa gibi genç oyuncularla oynuyorlar. Umarım sezon sonunda sıkıntı yaşamazlar" yorumunda bulundu.

POTE SANKİ GEZMEYE GELMİŞ

Menemen'in çalıştığı en rahat kulüp olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Kemik kadrodan birkaç oyuncuyu sattılar. Hatay'a Kamara verildi. Bir tek açık oynayan Rasheed var ellerinde. Pote şu anda gezmeye gelmiş gibi. Bu tür adamların kenarlardan beslenmesi lazım. En sonunda Tayfun'u da Tuzla'ya verdiler. Oyun organizasyonu yapacak adam da kalmadı. Bir sene önce Menemen'in ligde kalması Akhisar'ın sürekli puan kaybetmesine bağlıydı. Akhisar da ne kadar güveniyordu kendine, 'Biz ligde kalırız' dedi. Şakası yok işte" ifadelerini kullandı.

MANİSA FK'YA FORVET LAZIM

Kaya, 1. Lig ekibi Manisa FK ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kaya, "İnanılmaz bir başarı elde ettiler. Lige de inanılmaz bir giriş yaptılar. Ama arkasından ne olduysa, düşüş başladı. Aslında kadro bütünlüğünü korudular. Ancak sakatlık kabusu ortada. Bir de kuvvetli bir forvete ihtiyaçları var. Güçlü bir takım, güçlü bir yönetim var. Öyle tahmin ediyorum ki işin peşini bırakmayacaklar" dedi. Kaya, Balıkesir ve Denizlispor için de, "Balıkesirspor sezon başı transferi açamamasının sıkıntısını yaşıyor. Birazcık sendeleyecekler. Kaçıncı hoca değişikliği takip edemedim. Umarım toparlarlar. Denizli ise tehlikeli bölgeden çıktı. Tekrar geri dönüş için bir ışık yanması lazım. İşleri sıkı tutmak, çalışmayı elden bırakmamak lazım" diye konuştu.

RÖPORTAJ: BURAK HAKERLER