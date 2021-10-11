Altekma teslim oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde Altekma, evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Altekma ilk sette rakibi karşısında özellikle hücumlarda etkili olamadı ve seti 25-19 kaybederek 1-0 yenik duruma düştü. İkinci sette ise konuk ekipten Bahov ve Graciano'nun sayılarına Weber ile karşılık vermeye çalışan Altekma, bu seti de 25-22 kaybetti ve skor 2-0 oldu. Üçüncü sete ağırlığını koymak isteyen Altekma, Bursa BŞB karşısında Hamacher ve Weber ile etkili olmaya çalışsa da çekişmeli geçen seti 25-23 maçı da 3-0 kaybetti.