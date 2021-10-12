Aydın’ın Sultanları G.Saray sınavında

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk maçında deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2. haftada Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Başantrenör Alper Hamurcu, taraftarlara çağrı yaptı, "Tüm Aydın'ı maça bekliyoruz" dedi.

'KADINA ŞİDDETE HAYIR'

AYDIN BŞB, sahaya simgesel bir forma ile çıkacak. Mavi-beyazlılar, formasında "kadına şiddete dur de" temasını işlerken, aldığı her sayı ile bu şiddete dur diyecek.