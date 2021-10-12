Efes ve F.Bahçe Avrupa sınavında

FENERBAHÇE Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mercedes-Benz Arena'daki karşılaşma 21.00'de başlayacak. Anadolu Efes ise Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'le deplasmanda karşılaşacak. Astroballe Spor Salonu'ndaki maç 21.00'de. İlk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu. Son Şampiyon Anadolu Efes ise, ilk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.

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