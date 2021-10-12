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Haberler Spor Efes ve F.Bahçe Avrupa sınavında

Efes ve F.Bahçe Avrupa sınavında

Efes ve F.Bahçe Avrupa sınavında

12.10.2021

FENERBAHÇE Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mercedes-Benz Arena'daki karşılaşma 21.00'de başlayacak. Anadolu Efes ise Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'le deplasmanda karşılaşacak. Astroballe Spor Salonu'ndaki maç 21.00'de. İlk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu. Son Şampiyon Anadolu Efes ise, ilk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.
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