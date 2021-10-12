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Haberler Spor Kuşadasıspor’un en büyük derdi eksikler

Kuşadasıspor’un en büyük derdi eksikler

Kuşadasıspor’un en büyük derdi eksikler

12.10.2021

3. Lig 2. Grup'ta sezona müthiş başlayıp liderliğe kurulan Kuşadasıspor, Bitexen Düzcespor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetle zirvedeki yerini kaybederken, eksikler can sıkıyor. Ligde ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra Düzce karşısında ilk kez yenilgiyle tanışan siyah-beyazlı ekip, 11 puanla, 12 puana ulaşan 52 Orduspor'un gerisinde ikinci sıraya geriledi. Grupta son oynadığı 2 maçta Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la berabere kalıp, Düzcespor'a yenilen Ada, kayıplarını Şile Yıldızspor önünde telafi etmeye çalışacak. Siyah-beyazlılarda, kırmızı kart cezalısı Turgut Doğan Şahin ve sakatlığı süren Yiğit Gökoğlan bu maçta forma giyemeyecek, cezası biten Galip Güzel takıma dönecek.

■ İHSAN KARATAŞ

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