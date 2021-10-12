Kuşadasıspor’un en büyük derdi eksikler

3. Lig 2. Grup'ta sezona müthiş başlayıp liderliğe kurulan Kuşadasıspor, Bitexen Düzcespor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetle zirvedeki yerini kaybederken, eksikler can sıkıyor. Ligde ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra Düzce karşısında ilk kez yenilgiyle tanışan siyah-beyazlı ekip, 11 puanla, 12 puana ulaşan 52 Orduspor'un gerisinde ikinci sıraya geriledi. Grupta son oynadığı 2 maçta Malatya Yeşilyurt Belediyespor'la berabere kalıp, Düzcespor'a yenilen Ada, kayıplarını Şile Yıldızspor önünde telafi etmeye çalışacak. Siyah-beyazlılarda, kırmızı kart cezalısı Turgut Doğan Şahin ve sakatlığı süren Yiğit Gökoğlan bu maçta forma giyemeyecek, cezası biten Galip Güzel takıma dönecek.

■ İHSAN KARATAŞ