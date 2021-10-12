Manisa FK’da Orgill formasına kavuşuyor

TFF 1. Lig'de milli aranı ardından Adanaspor'u konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü'nde Dever Orgill sevinci yaşanıyor. Sakatlıktan kurtulup idmanlarda form tutan Jamaikalı golcünün, Adanaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. 5 maçta banko oynayan ve 3 gol atan Orgill, Bandırmaspor, Ümraniyespor ve Eyüpspor maçlarında görev yapamadı. Teknik direktör Naci Şensoy, Orgill'e özel olarak ilgileniyor

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