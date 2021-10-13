Alman diye geldi Türk çıktı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1'lik Letonya galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutamadı. Türkiye ile ikinci maçına çıkan Kuntz, son saniyede penaltı golüyle gelen Letonya zaferi sonrası gözyaşlarına boğuldu. Alman gözyaşları da sporseverlerin yüreğine dokundu. Maçın bitimiyle durduğu yerde kalan ve gözyaşlarını gizlemek için yere eğilen Kuntz'un bu hali sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, "Alman diye aldık Türk çıktı" yorumunu yaptı.

'DUYGUSAL BİR AN YAŞADIM'

Kuntz neden gözyaşı döktüğüyle ilgili sorulan soruya, "Oyuncularımızın üzerinde baskı vardı. Çok şey söylendi, çok bunaldılar. Futbolcularıma inanmıyorlardı. Özgüvenleri tartışıldı. Letonya golünden sonra inanılmaz karakter ortaya koydular. Dramatik zafer, duygu patlamasına neden oldu" dedi.

'9 ŞİDDETİNDE BİR DRAMA'

ALMAN basını, Türkiye'nin Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmesine geniş yer ayırdı. Bild Gazetesi, "Son dakika penaltısı Kuntz'u kurtardı" başlığını kullandığı haberde, "Türkiye, Letonya'ya karşı Dünya Kupası elemelerinde inanılmaz bir son dakika golüyle elde ettiği zaferi coşkuyla kutladı. Uzatma dakikalarındaki penaltı golüyle kazanarak, Dünya Kupası şansını sürdürdü" ifadelerine yer verdi.

ALMANYA GALİBİYETİ KONUŞTU

KİCKER dergisi, "9 şiddetinde bir drama. Burak Yılmaz, Stefan Kuntz'un ilk kez sevinmesine izin verdi" başlığını kullanırken, "Son derece dramatik bir maçta Türkiye, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk kez kazandı ve böylece Dünya Kupası'na katılma şansını korudu" diye yazdı. Der Spiegel, Kuntz'un, uzatma süresinin 9. dakikasındaki galibiyet golünden sonra gözyaşlarına hakim olamadığını yazdı. Frankfurter Allgemeine ise, "Kuntz ve Türkiye'den 99. dakikada dramatik galibiyet" yorumunu yaptı.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

2022 Katar'a Avrupa Elemeleri'nden 13 takım gidecek. Gruplarını 1. sırada bitiren toplam 10 takım Dünya Kupasına direkt katılacak. 2. sırada bitiren diğer 10 takımla birlikte Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım 4'erli takımdan oluşan 3 gruba ayrılacak. Gruplarını lider bitiren 3 takım Katar'a gidecek. Türkiye, Cebelitarık ve Karadağ'dan 3 puan alıp Norveç'in Hollanda'ya kaybetmesini bekleyecek. Hollanda-Norveç maçının berabere bitmesi durumunda ise genel averaj devreye girecek. Burada da Norveç'in milli takımımıza karşı +5 averaj üstünlüğü bulunuyor. Bu yüzden Cebelitarık karşısında alacağımız farklı galibiyetler işimize yarayacak.