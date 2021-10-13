Aydın’ın Sultanları kayıp

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olup sezona kötü başlayan Aydın BŞB, 2. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta karşısında öne geçmesine rağmen sonunu getiremeyip 3-1 mağlup oldu. Maça kötü başlayan ve ilk sette teknik molaya 12-6 geride giren mavibeyazlılar, setin sonunda etkili oynadı.

Müthiş bir geri dönüşle 5-0'lık seri yakalayıp maçta 23-22 öne geçen Aydın'ın Sultanları, seti 27-25 kazandı, maçta 1-0 öne geçti. İkinci sete de kötü başlayan ve teknik molayı 12-5 mağlup tamamladı. Setin son bölümünde bir türlü oyuna tutanamayan Aydın BŞB, seti 25-14 kaybetti, skor 1-1'e geldi. Üçüncü sete de çok kötü giren ev sahibi takım, teknik molayı 12-6 geride kapattı. Bir türlü ritmini yakalayamayan Aydın'ın Sultanları, bu seti de 25-20 kaybetti, setlerde 2-1 geriye düştü. Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette Aydın BŞB, teknik molayı 12-10 mağlup tamamladı. Aydın BŞB, seti 25-21 karşılaşmayı da 3-1 kaybetti, ikide sıfır çekti.

ESKİLER RAKİP OLDU

AYDIN BŞB'de yeni transferler Ergül Eroğlu ve Güldeniz Önal, Galatasaray HDI Sigorta'da ise Bihter Dumanoğlu ve Anthi Vasılantonaki eski takımlarına karşı mücadele etti. Aydın'ın Sultanları, 'Kadına şiddete dur de' temasının yer aldığı mor formayla dün sahaya çıktı.

İHSAN KARATAŞ