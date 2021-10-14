  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Agnes Tirop saldırı sonucu vefat etti

Agnes Tirop saldırı sonucu vefat etti

Agnes Tirop saldırı sonucu vefat etti

14.10.2021

KENYA'YI olimpiyatlarda temsil eden genç atlet Agnes Tirop, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Kenya Atletizm Federasyonu Gençlik Gelişimi Departmanı Başkanı Barnaba Korir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tirop'un evinde ölü bulunduğunu söyledi. Korir, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metrede bronz madalya alan Tirop'un eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün iddia edildiğini, ölümüne ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Agnes Tirop saldırı sonucu vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.