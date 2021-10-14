Agnes Tirop saldırı sonucu vefat etti

KENYA'YI olimpiyatlarda temsil eden genç atlet Agnes Tirop, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Kenya Atletizm Federasyonu Gençlik Gelişimi Departmanı Başkanı Barnaba Korir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tirop'un evinde ölü bulunduğunu söyledi. Korir, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 10 bin metrede bronz madalya alan Tirop'un eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünün iddia edildiğini, ölümüne ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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