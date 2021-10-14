  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altaylı derneği taşıdı

Altaylı derneği taşıdı

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı’na adaylığını koyan Cengiz Altaylı, dernek binasını Şemikler’e taşıdı

Altaylı derneği taşıdı

14.10.2021

BUGÜNE kadar çok sayıda şampiyon yetiştiren ve "havuzların efendisi" lakabıyla tanınan Anadolu Yüzme Antrenörleri Derneği ve Karşıyaka Yüzme ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cengiz Altaylı, Bostanlı'daki dernek binasını Şemikler'e taşıdı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Altaylı, yeni dönemde hizmet binasını daha aktif hale getirerek konuklarla buluşacaklarını ve sektörün sorunlarına çözüm bulmaya çalışacaklarını söyledi. Bugüne kadar birçok engelli sporcu başta olmak üzere birçok şampiyon yetiştiren Cengiz Altaylı'nın dernek açılışına spor, siyaset ve iş dünyasından birçok tanınmış isim katıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altaylı derneği taşıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.