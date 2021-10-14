Altaylı derneği taşıdı

BUGÜNE kadar çok sayıda şampiyon yetiştiren ve "havuzların efendisi" lakabıyla tanınan Anadolu Yüzme Antrenörleri Derneği ve Karşıyaka Yüzme ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cengiz Altaylı, Bostanlı'daki dernek binasını Şemikler'e taşıdı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Altaylı, yeni dönemde hizmet binasını daha aktif hale getirerek konuklarla buluşacaklarını ve sektörün sorunlarına çözüm bulmaya çalışacaklarını söyledi. Bugüne kadar birçok engelli sporcu başta olmak üzere birçok şampiyon yetiştiren Cengiz Altaylı'nın dernek açılışına spor, siyaset ve iş dünyasından birçok tanınmış isim katıldı.
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