Benzema hacamat yaptırdı

REAL Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Benzema, yaptığı paylaşım ile hacamat yaptırdığını duyurdu. Yıldız oyuncu paylaşımında bu fotoğrafı kullanırken aynı zamanda "Şimdiye kadar ki en iyi terapi..." cümlesini de kullandı. Fransız yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde Fransa ile Uluslar Ligi finalini kazanmayı başarmıştı. Fransız forvet İspanya ile oynanan finalde geriye düşen milli takımına beraberliği getiren golü attı.

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