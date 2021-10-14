Ege’de otomobil sporları heyecanı

EGE, hafta sonunda otomobil sporlarında iki organizasyona ev sahipliği yapacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası ilk yarışı, Denizli Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından 16-17 Ekim tarihlerinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek. Ege Bölgesi'nin en önemli spor organizasyonları arasında yer alan ve Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası dördüncü ayağı olan Ege Rallisi de yine 16-17 Ekim tarihlerinde Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından 30. kez organize edilecek. Seferihisar pazar yerinin Servis Alanı olarak kullanılacağı rallide, 16 Ekim Cumartesi günü 12.00'da ralli merkezi Euphoria Aegean Resort & Spa önünden başlayacak.

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