Yasemin Adar Balıkesir BSB’de

BALIKESİR Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir'de yetişen sporcuları bünyesine kazandırmaya devam ediyor. Avrupa ve dünya şampiyonu, Tokyo Olimpiyat Oyunları üçüncüsü Balıkesirli milli sporcu Yasemin Adar, spor kariyerine Balıkesir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında devam edecek.

Yasemin Adar'ın Büyükşehir Belediyespor'a büyük güç katacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Büyükşehir belediyesi olarak bu işe gönül veriyor, başka şehirlerin kulüplerinde kariyerine devam eden başarılı sporcularımızı bünyemize kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.

■ SUAT SALGIN