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Haberler Spor Yasemin Adar Balıkesir BSB’de

Yasemin Adar Balıkesir BSB’de

Güreşte Avrupa ve dünya şampiyonu olan Tokyo Olimpiyat Oyunları 3.’sü milli sporcu Balıkesir’e transfer oldu

Yasemin Adar Balıkesir BSB’de

14.10.2021

BALIKESİR Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir'de yetişen sporcuları bünyesine kazandırmaya devam ediyor. Avrupa ve dünya şampiyonu, Tokyo Olimpiyat Oyunları üçüncüsü Balıkesirli milli sporcu Yasemin Adar, spor kariyerine Balıkesir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında devam edecek.

Yasemin Adar'ın Büyükşehir Belediyespor'a büyük güç katacağını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Büyükşehir belediyesi olarak bu işe gönül veriyor, başka şehirlerin kulüplerinde kariyerine devam eden başarılı sporcularımızı bünyemize kazandırıyoruz" şeklinde konuştu.

■ SUAT SALGIN

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