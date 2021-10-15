Bal-Kes yepyeni başlangıç yapacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, yarın deplasmanda Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmet Kamak, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Göreve yeni geldiğini hatırlatan Kamak, "İlk haftayı takımı tanıma süreci ve değerlendirme süreci ile geçirdik. Savunma ve hücum üzerine takım çalışmaları yaptık. Bir sonraki hafta ise Denizlispor maçı üzerine taktik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Rakibimizi iyi analiz ettik. Denizlispor maçını kazanıp yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. Bal-Kes'te, Cumali Bişi antrenmanlara başlarken, sakatlanan Oltion Bilali'nin forma giyip giyemeyeceği karşılaşma saatinde belli olacak.

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