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Haberler Spor BAL’da fikstür belli oldu

BAL’da fikstür belli oldu

BAL’da fikstür belli oldu

15.10.2021

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) fikstür çekimi önceki gün İstanbul'da gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonunda BAL'da toplam 261 takım, 9 ayrı bölgede, 27 grupta mücadele edecek. İzmir ekipleri de profesyonel lige çıkmak için çetin bir savaş verecek. 9. Bölge 1. Grup'ta Viven Bornova FK ve Torosgücü, 9. Bölge 2. Grup'ta Aliağa FK, Torbalıspor, İzmirspor ve Çiğli Belediye, 9. Bölge 3. Grup'ta da Alaçatıspor ve Bornova Yeşilova mücadele edecek. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak. Her bölgede grup birincisi olan 9 takım TFF 3.Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

9. BÖLGE 1. GRUP
1. HAFTA
Viven Bornova FK-Kınık Bld. Bolvadin Termal-Sandıklıspor Hacırahmanlı-Yunusemre Bld. İscehisarspor-Torosgücü Tire 2021 FK-Ahmetli Belediye

9.BÖLGE 2. GRUP
1. HAFTA
Aliağa FK-Sivaslı Belediyespor Torbalıspor-İzmirspor Salihli Belediye-Çiğli Belediye Bölmespor-Manisa Sanayispor Manisaspor (BAY)

9. BÖLGE 3. GRUP
1. HAFTA
Eşin Grup Sökespor-Yıldızspor Efeler 09 FK-Alaçatıspor Yatağanspor-Kemalpaşaspor Bornova Yeşilova-Çine Madran Aydın BŞB-Muğlaspor

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