  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bergama Belediye galibiyete hasret

Bergama Belediye galibiyete hasret

Bergama Belediye galibiyete hasret

15.10.2021

3. Lig 1. Grup'ta hafta içinde Fatsa Belediyespor deplasmanında 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkartan Bergama Belediyespor'da yüzler gülmüyor. 5 Eylül'de sezonun ilk maçında Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra 3 puanı bir arada göremeyen kırmızı- lacivertliler, 6 haftada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 5 gol atan, kalesinde 9 gol gören Ege temsilcisi, ateş hattından bir türlü kurtulamıyor. 17 Ekim Pazar günü Menemen İlçe Stadı'nda Erbaaspor'la karşılaşacak Bergama Belediyespor'da, alınacak sonuç teknik direktör Murat Yoldaş'ın kaderini de belirleyecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bergama Belediye galibiyete hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.