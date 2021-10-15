Bergama Belediye galibiyete hasret

3. Lig 1. Grup'ta hafta içinde Fatsa Belediyespor deplasmanında 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkartan Bergama Belediyespor'da yüzler gülmüyor. 5 Eylül'de sezonun ilk maçında Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra 3 puanı bir arada göremeyen kırmızı- lacivertliler, 6 haftada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 5 gol atan, kalesinde 9 gol gören Ege temsilcisi, ateş hattından bir türlü kurtulamıyor. 17 Ekim Pazar günü Menemen İlçe Stadı'nda Erbaaspor'la karşılaşacak Bergama Belediyespor'da, alınacak sonuç teknik direktör Murat Yoldaş'ın kaderini de belirleyecek.

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