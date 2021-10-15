3. Lig 1. Grup'ta hafta içinde Fatsa Belediyespor deplasmanında 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 6 maça çıkartan Bergama Belediyespor'da yüzler gülmüyor. 5 Eylül'de sezonun ilk maçında Elazığspor'u deplasmanda 2-1 yendikten sonra 3 puanı bir arada göremeyen kırmızı- lacivertliler, 6 haftada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 5 gol atan, kalesinde 9 gol gören Ege temsilcisi, ateş hattından bir türlü kurtulamıyor. 17 Ekim Pazar günü Menemen İlçe Stadı'nda Erbaaspor'la karşılaşacak Bergama Belediyespor'da, alınacak sonuç teknik direktör Murat Yoldaş'ın kaderini de belirleyecek.
Bergama Belediye galibiyete hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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