Egehan Avcu altyapıya

Aydın'ın amatör futbol takımlarından Aydın Kartalları Spor Kulübü'nde forma giyen Egehan Avcu'nun yeni adresi belli oldu. Yeteneğiyle birçok kulübün dikkatini çeken 14 yaşındaki Egehan Avcu, 3. Lig ekiplerinden Kuşadasıspor'a transfer oldu. Gelecek vaat eden oyuncular arasında gösterilen Egehan Avcu, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Siyah-beyazlı ekipte sağ arka adalesinde yırtık olan Yiğit Gökoğlan bu hafta da forma giyemeyecek.

■ İHSAN KARATAŞ