Kızılcabölükspor’da taraftarlar isyan etti

3. Lig 2. Grup'ta sezona iddialı başlayan ve yenilenen kadrosuyla ilk 5'i hedefleyen Kızılcabölükspor'un evdeki hesabı çarşıya uymadı. Düşme hattındaki Çarşamba'yla evinde golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, defansta yapılan rotasyonla sezon başından bu yana ilk kez kalesini gole kapattı ama 3 puan hasreti 7 maça çıktı. Teknik patron Hasan Şermet'in istifasının başkan Osman Duran tarafından kabul edilmemesi, sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettirdi. Liderin 11 puan gerisine düşen, hafta sonu Yeşilyurt Belediye'ye konuk olacak Mekik'te, Şermet hedef adam olarak eleştirilirken, oynanan futbol da hayal kırıklığı yaşattı.

■ SEBAHATTİN ALP