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Haberler Spor Kızılcabölükspor’da taraftarlar isyan etti

Kızılcabölükspor’da taraftarlar isyan etti

Kızılcabölükspor’da taraftarlar isyan etti

15.10.2021

3. Lig 2. Grup'ta sezona iddialı başlayan ve yenilenen kadrosuyla ilk 5'i hedefleyen Kızılcabölükspor'un evdeki hesabı çarşıya uymadı. Düşme hattındaki Çarşamba'yla evinde golsüz berabere kalan sarı-kırmızılılar, defansta yapılan rotasyonla sezon başından bu yana ilk kez kalesini gole kapattı ama 3 puan hasreti 7 maça çıktı. Teknik patron Hasan Şermet'in istifasının başkan Osman Duran tarafından kabul edilmemesi, sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettirdi. Liderin 11 puan gerisine düşen, hafta sonu Yeşilyurt Belediye'ye konuk olacak Mekik'te, Şermet hedef adam olarak eleştirilirken, oynanan futbol da hayal kırıklığı yaşattı.

■ SEBAHATTİN ALP

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