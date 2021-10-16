Ege Rallisi başlıyor

TÜRKİYE'NİN en köklü yarış organizasyonlarından olan Ege Rallisi, bugün 30. kez start alacak. Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı olan Ege Rallisi, 79 ekibin katılımıyla bugün 12.00'de Euphoria Aegean Resort önünden başlayacak. Beyler'deki özel etabı iki kez geçecek ekipler 18.15'ten itibaren günü kapalı parkta noktalayacak. 16.00'da Sığacık'ta yer alan Teos Marina'daki finiş podyumunda son bulacak organizasyon, Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na puan verecek.

DİĞER