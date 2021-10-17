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Haberler Spor Filede Karşıyaka ile Göz-Göz zor virajda

Filede Karşıyaka ile Göz-Göz zor virajda

Filede Karşıyaka ile Göz-Göz zor virajda

17.10.2021

SİGORTASHOP Kadınlar Birinci Ligi'nde mücadele eden iki İzmir ekibi bugün zorlu maçlara çıkacak. Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Karşıyaka, evinde Sivrihisar'la karşılaşacak. 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapan KSK, rakibini saat 16.00'da İzmir Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak. İlk hafta evinde Sakarya Voleybol'a 3-0 yenilen Göztepe ise deplasmanda İstanbul BBSK ile kapışacak. İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak.
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