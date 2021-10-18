2. Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi hedefleyen Bodrumspor, 8. hafta maçında lider Sivas Belediye deplasmanında teslim olmadı, bir puanı aldı: 0-0. Yeşil-beyazlılar, haftayı beraberlikle kapatıp 4. sıraya geriledi.
2. Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi hedefleyen Bodrumspor, 8. hafta maçında lider Sivas Belediye deplasmanında teslim olmadı, bir puanı aldı: 0-0. Yeşil-beyazlılar, haftayı beraberlikle kapatıp 4. sıraya geriledi.
Bodrum’dan lider Sivas’a geçit yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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