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Haberler Spor Bodrum’dan lider Sivas’a geçit yok

Bodrum’dan lider Sivas’a geçit yok

Bodrum’dan lider Sivas’a geçit yok

18.10.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi hedefleyen Bodrumspor, 8. hafta maçında lider Sivas Belediye deplasmanında teslim olmadı, bir puanı aldı: 0-0. Yeşil-beyazlılar, haftayı beraberlikle kapatıp 4. sıraya geriledi.

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