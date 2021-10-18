Turgutlu’dan harika dönüş

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 7 haftada galip gelemeyip düşme hattında kalan Turgutluspor, sezonun ilk 3 puanını Ankaraspor'la evinde giriştiği gol düellosunu uzatma anlarında 4-3 kazanarak aldı. 10. dakikada sol kanattan Erdal'ın ara pasında ceza alanında topla buluşan Sedat'ın yerden düzgün vuruşu ağlara gitti: 0-1. 18'de Marvin Sinan'ın sağ kanattan ortasında Berat'ın kafa vuruşunu kaleci kurtardı, dönen topu yine Berat takip ederek ağlara yolladı: 1-1. 22'de Sedat'ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Furkan'ın yerden sert şutu ağlarla buluştu: 1-2. 44'te Erdem'in ortasında ceza alanında topla buluşan Murat vurdu: 1-3. 53'te Berk'in ortasında Berat topu göğsüyle düzeltti ve vuruşunu yaptı: 2-3.

ÖNCE NURİ SONRA HAMİT

55'te savunmanın arkasına sarkan Mutlu kaleci Ömer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ceza alanı dışında yaşanan pozisyon sonrası hakem Ömer'i kırmızı kartla ihraç etti. 67'de Ankaraspor'dan topu kapan Nuri, kalecinin önde olduğunu gördü ve kendi yarı sahasından topu kaleye yolladı: 3-3. 90+1. dakikada sol kanatta ceza alanında topla buluşan Hamit, çaprazdan skoru belirleyen golü attı: 4-3.



ÜMİT KARAN MAÇI İZLEDİ

Kazım Akgün'le yollar ayrıldıktan sonra henüz yeni teknik direktör belirlemeyen Turgutluspor'da maçı İskenderun FK'dan ayrılan Ümit Karan da izledi. Eski ünlü futbolcunun kırmızı-siyahlıların yeni teknik direktörü olması bekleniyor. Kasaba'da sakatlıkları geçmeyen Erdoğan, Rıdvan, Burak Çoban kadroda yer almadı.

İLKER UYAR