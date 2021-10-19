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Haberler Spor Beşiktaş-Sporting Lizbon I CANLI ANLATIM

Beşiktaş-Sporting Lizbon I CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Sporting Lizbon'u ağırlıyor.

Beşiktaş-Sporting Lizbon I CANLI ANLATIM

19.10.2021, 20:04 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021, 20:05

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, Larin, Batshuayi

Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Nunes, Palhinha, Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves

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