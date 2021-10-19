Beşiktaş-Sporting Lizbon I CANLI ANLATIM

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Alex Teixeira, Pjanic, Larin, Batshuayi
Sporting Lizbon: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Nunes, Palhinha, Reis, Sarabia, Paulinho, Gonçalves
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