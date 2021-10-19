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Haberler Spor Manisa FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Manisa FK'nın yeni teknik direktörü belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde Sportif Direktörlük görevine Taner Savut getirildi. İmza töreninde konuşan Savut, “Geçen sezon yakaladığımız başarıların üzerine koyarak hep birlikte çalışacağız” dedi.

Manisa FK’nın yeni teknik direktörü belli oldu

19.10.2021, 15:10

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan yer aldı. Geçtiğimiz sezon takımda görev yapan Sportif Direktör Taner Savut, yeniden Manisa FK ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Geçen sezon yaşadığımız başarıların ardından çocuklarımın eğitiminden kaynaklı bir ayrılık yaşadık. Başkanımız o zaman da bu kulübün kapılarının bana her zaman açık olduğunu söylemişti. Kısa süren bu ayrılığın ardından yeniden bir aradayız. İnşallah geçen sezon yakaladığımız başarıların üzerine koyarak hep birlikte çalışacağız. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

"TANER SAVUT'U YENİDEN ARAMIZDA GÖRMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ"
Taner Savut'u yeniden Manisa FK bünyesinde görmekten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Mevlüt Aktan ise, "Taner Savut ile geçen sezon sonunda istemediğimiz bir ayrılık yaşadık. Taner Savut'u yeniden aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Geçen sezon takımımızda başarılı bir sezon geçirdi. Bu başarıların önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Hem Taner Savut hem de kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Manisa FK toz duman

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