Manisa FK'da görevine son verilen teknik direktör Naci Şensoy yönetimi bombaladı. Basın açıklaması yapan Şensoy, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile sürekli bir temas içindeydik. İstanbul'da kendisi ve kulüp başkanıyla bir araya geldik ve anlaştık. Manisalı futbolseverler takıma ve yönetime küskün. Manisa FK'yı sevmiyorlar. Farklı bir misyonla geldik. Şehirde bir tur attık. İsminde Manisa olduğu için sahip çıkmalıyız dedik. Eyüp maçının aşağı yukarı aynı kadrosuyla çıktık. Maçtan sonra başkanla yaptığımız konuşmalarda çelişkilerin olduğunu gördük. Mümkün değil ben böyle çalışmam dedim. Sonuçta şartsız koşulsuz imza attım, parayı hiç konuşmadım ama maalesef hataymış, bu böyle bitmemeliydi. Çok üzücü bir olay, aynı zamanda da kulübe çok büyük bir darbedir. Modernlikten bahsedeceksiniz ama yaptığınız iş amatörce. En büyük çelişki burada. 500 bin TL tazminatım olsa, bu kararı alabilirler miydi?" dedi.

'BASKAN HAYAL DÜNYASINDA'

MANİSA Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan'ı anlamanın biraz zor olduğunu söyleyen tecrübeli teknik direktör Naci Şensoy, "Eğer samimiyse hayali geliyor onun yaklaşımları. İstanbul'da senin gibi bir hoca hayalim vardı diyor. Şimdi yollarımız ayrıldı. Yani çelişki orada. Net bir şekilde ben anlayamadım. İçinde çok hayalcilik var. Üzücü olay şu. Başkanın bu tür kararları duygusal ya da önyargılı geliyor. Bu skor üzerine gelince tuzu biberi oluyor. Başkan çok hayali düşünüyor. Manisa FK'da sabır yok" diye konuştu.

'OLMAZSA OLMAZ OYUNCULARDIR'

BURADA önemli olan unsurun futbolcular olduğunu açıklayan Naci Şensoy, şöyle konuştu: "Futbolda olmazsa olmaz yöneticiler değildir. Yöneticisiz de olur. Bir taraftan para verirler, futbolculara prim olarak dağıtılır. Futbolcular çıkıp maçını oynar. Ama iyi oynanmaz. Antrenörsüz olur ama profesyonelce olmaz. Ama kamuoyun bunu bilmesi lazım. Futbolda olmazsa olmaz unsur futbolculardır. Ben ona saygı duymalıyım. Emretmeden yönetmek benim yaklaşımımdır. Gereken her şey yapıldı ama sonuç iyi olmadı" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK