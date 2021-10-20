Altekma’nın biyonik adamı

Efeler Ligi'nin İzmirli ekibi Altekma'nın sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği milli voleybolcu Ertuğrul Gazi Metin'in yaşadığı talihsiz sakatlıktan sonra sahalara 3 hafta gibi kısa sürede dönmesi voleybol otoritelerini hem şaşırttı hem de mutlu etti. Atatürk Voleybol Kompleksi kondisyon salonundaki ağırlık antrenmanında çalıştığı dumbell yayının fırlamasıyla alnı yarılan ve bir anda kanlar içinde kalan Ertuğrul Gazi baygınlık geçirdi. Takım arkadaşları ve sağlık ekibinin müdahalesiyle hemen hastaneye kaldırılan başarılı oyuncunun 5 cm derinliğe kadar başını yaran yay çıkartırılarak içerden ve dışardan 10 dikiş atıldı. İki kez beyin tomografisi de çekilen milli oyuncu geceyi hastanede geçirdi.

ÖZEL BAŞLIKLA OYNADI

Uzun süre salonlardan uzak kalan ve antrenmanlara da çıkamayan Ertuğrul Gazi, 3 haftalık aranın ardından, Sorgun Belediyespor maçında başına taktığı özel başlıkla formasına kavuştu ve 5 set boyunca sahada kaldı.

KÖR OLMA RİSKİ VARDI

Sorgun Bld karşısında üç blok sayısı, 2 ace ile toplam 10 sayılık bir performans sergileyen 25 yaşında 2.03 boyundaki Ertuğrul Gazi'nin, çok kısa sürede sahalara dönmesi büyük sevinç yarattı. Milyonda bir olabilecek bir talihsizlik yaşadığını belirten Ertuğrul Gazi, "Ağırlığı taşıyan dumbell sapının yayı gözüme gelse kör olabilirdim. Kanlar içinde baygınlık geçirdim. Takıma katıldığım ilk maçta iyi bir performans sergiledim, mutluyum" diye konuştu.