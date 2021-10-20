  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Ümraniyespor'u yenmek zorundayız

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Ümraniyespor'u yenmek zorundayız

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, rakipleriyle zorlu bir karşılaşma oynayacakları belirterek, "Sahamızdaki maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Ümraniyespor’u yenmek zorundayız
DHA

20.10.2021, 14:06

Ümraniyespor'un lige iyi başlangıç yaptığını hatırlatan Hüseyin Eroğlu, "Sezon başında favori kim diye sorduklarında ben Ümraniyespor'u söylemiştim. Rakibimiz geçen sezonun ikinci yarısındaki kadronun yüzde 80'ini koruyarak lige başladı. Oturmuş kadrolarının sonuçlarını aldılar ve lige iyi bir başlangıç yaptılar" dedi.

Rakibin gücünü bildiklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Biz de güçlü takımız. Sahamızda bir kazanma alışkanlığımız var onu devam ettirmek istiyoruz. Kendi oyun sistemimizi maçın tamamına yaydığımızda karşılaşma onlar adına da kolay olmayacak. Sahamızdaki maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz, kazanmak zorundayız" açıklamasını yaptı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Ümraniyespor'u yenmek zorundayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.