Denizlerin kralı Arkas Team

İzmir Arkas Körfez Yarışı’nda şampiyon Comet A teknesi ile Arkas MAT Sailing Team oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-17 Ekim tarihlerinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen İzmir Körfez olan İzmir Arkas Körfez Yarışı, körfezi renklendirdi. Yarışlara 26 tekne, yaklaşık 250 yelkenci katıldı. Yarışın genel sonuçlarına göre Comet A teknesi ile Arkas MAT Sailing Team şampiyon olurken, Team LineA Rossa ekibi ikinci, Eshquia-VMG Yelken takımı ise üçüncü oldu. Üçgen rotalarda iki gün boyunca her gün iki yarışla kıyasıya mücadelenin yaşandığı İzmir Arkas Körfez Yarışı nefesleri kesti. Yarış, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen kupa töreniyle sona erdi. Birinci olan Arkas, sevinç yaşadı. cüsü Festivali'nin ana etkinliği