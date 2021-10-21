Kızılcabölük’te Hasan Sermet maziyi arıyor

KIZILCABÖLÜKSPOR'U profesyonel liglerde 6 sezon çalıştıran ve 3. Lig'de 2 kez Play- Off finali oynatan teknik direktör Hasan Şermet, amatör ligden alıp 3. Lig'e taşıdığı Mekik'te eski parlak günlerini mumla aratır oldu. Kızılcabölükspor ile 3. Lig'de 182 maça çıkan Şermet, bu maçlarda 68 galibiyet, 62 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Bu sezon bütün transferlerde kendi istediği isimleri takıma kazandıran ancak futbolculardan istediği verimi alamayan Şermet'in yakın çevresine, "Bildiğim futbolcuları sahada tanıyamaz oldum" diye dert yandığı öğrenilirken, taraftarların umut ışığı da tükeniyor. Mekik, 9 sezondur mücadele ettiği 3. Lig'de en kötü dönemini yaşıyor.

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