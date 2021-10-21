Samsunspor’da Çapa dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da yolların ayrıldığı Mehmet Altıparmak'ın yerine teknik direktörlük görevine Fuat Çapa getirildi. Başkan Yüksel Yıldırım, Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladıklarını açıkladı. Yıldırım, "Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Hoş geldin Fuat Çapa" ifadeleri kullanıldı. Fuat Çapa, Samsunspor öncesinde Gençlerbirliği (2 kez), RBC Roosendaal, Kasımpaşa (3 kez), Kayseri Erciyesspor, Antalyaspor, Wil 1900, Boluspor, Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü takımlarını çalıştırmıştı.

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