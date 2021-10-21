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Haberler Spor Suat Kaya Eskişehir'de

Suat Kaya Eskişehir'de

Suat Kaya Eskişehir’de

21.10.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da ligin 8. haftasında alınan 4-0'lık Bucaspor 1928 mağlubiyetinin ardından teknik direktör Cem Karaca ile yollar ayrılırken yerine Suat Kaya getirildi. Tecrübeli teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kaya, "Daha önce Eskişehirspor'a karşı da teknik direktör olarak görev yaptım ancak o takımda değişiklikler oldu. Oyuncular benden ne kadar faydalanırlarsa gelecekleri için o kadar iyi olur. Benden daha fazla koşmaları gerekecek. Genç bir kadromuz var. Daha önce göreve altyapıda başladığım için çocuklara değer veriyorum. Elimizde sihirli bir değnek yok. İnşallah verilen görevi layıkıyla çocuklarla birlikte yerine getiririz. Herhangi bir korkum ve endişem yok" dedi.
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