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Haberler Spor Turgutlu’da hedef seriyi sürdürmek

Turgutlu’da hedef seriyi sürdürmek

Turgutlu’da hedef seriyi sürdürmek

21.10.2021

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 9. hafta maçında Hekimoğlu FK'ya konuk olacak olan Turgutluspor, bu maçın hazırlıklarını moralli sürdürüyor. U-19 teknik direktörü Ercan Karasu ve kaleci antrenörü Ümit Yavuz gözetiminde yapılan çalışmada hafif sakatlıkları bulunan Rıdvan Aykan ve Ozan İsmail Koç fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Haftanın ilk antrenmanını kulüp başkanı Taner Kestaneci ve yönetici Barış Köprülü birlikte izledi. Hafta sonunda Ankaraspor karşısında 3-1 geriden gelip 4-3 galip gelen Kasaba, ilk galibiyetini elde etmişti. Kırmızı-siyahlılar, Hekimoğlu FK deplasmanında da kazanarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
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