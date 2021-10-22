Bal-Kes, Timsah’ı sahasında avlıyor

TFF 1. Lig'de 24 Ekim Pazar günü Bursaspor'u konuk edecek olan Balıkesirspor, rakibine evinde üstün. 19. kez Timsah'la rakip olacak kırmızı-beyazlılar, bu maça kadar rakibiyle karşılaştığı 18 mücadeleden 12'sini kaybetti, 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. Balıkesirspor, Balıkesir Atatürk Stadı'nda Bursaspor'la oynadığı 7 maçın ise 5'ini kazandı, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Balıkesirspor, oynanan 18 karşılaşmada 16 gol atarken, kalesinde 33 gol gördü. Öte yandan yönetim maçın bilet fiyatlarını 20 TL olarak açıkladı

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