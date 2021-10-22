Büyük şölen

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı "İki kıtada yaşayan şehir" adıyla göz kamaştırıcı Boğaziçi'nde yapılarak 31 Ekim'de sona erecek.

YARIŞLARIN İLK ETABI MUĞLA'DA

Cumhurbaşkanlığı İkinci Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, bu yıl da Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, İstanbul Boğazı'nda iki kıta arasında muhteşem bir parkurda Cumhuriyet Kupası için yarışacak. Yarışın Dolmabahçe - Anadolu Hisarı arasındaki Boğaziçi parkurunda, kıyıdaki izleyiciler sahile yaslanarak etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak. Cumhurbaşkanlığı İkinci Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı Türkiye'nin marka şehirlerinden Muğla'da, Halikarnas Kupası için 25-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti.