Dünya Kupası tartışması

Avrupa'daki bazı ulusal futbol federasyonları, Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması planına karşı çıkarak, FIFA'dan ayrılmayı düşünüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Dünya Kupası'nın 4 yerine 2 yılda bir düzenlenmesi konusunu gündeminde tutmaya devam ediyor. Diğer taraftan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Dünya Kupası'nın 4 yılda bir yerine 2 yıl arayla yapılması için yürütülen çalışmalara sıcak bakmıyor.

ARALIK AYINDA OYLANACAK

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılmasının, futbol dışındaki branşların gelişimini baltalamasından endişelendiklerini belirtmişti. Her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören teklifin, aralık ayında üye federasyonlarca oylanması bekleniyor.