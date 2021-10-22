Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin önceki gün MHK konusunda toplanmasının ardından Türk futbolu dün istifa depremi ile sarsıldı. Eleştirilerin odağındaki MHK sistemi her kulübün tepkisini çekerken Başkan Serdar Tatlı Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı. Tatlı'nın önceki günkü toplantıya çağrılmadığı ve yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı aldığı öne sürüldü. TFF Yönetim Kurulu ilerleyen günlerde bir toplantı yaparak yeni MHK Başkanı ataması gerçekleştirecek ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici olarak bir karar alacak.

YABANCI İDDİASI

Serdar Tatlı, istifasını görev yapan hakemlere mesajla bildirdi. Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Deniz Çoban, hakemlere giden mesajı sosyal medyada paylaştı. Bu istifanın ardından yabancı MHK Başkanı tartışmaları yeniden alevlendi. Merkez Hakem Kurulu'nun yabancı bir yöneticiye bağlanacağı öne sürülürken gelişmeler merakla bekleniyor. Bilindiği üzere MHK üyesi Metin Tokat da, geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

20 YILDA 14 KEZ DEĞİŞTİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) son 20 yılda sıklıkla yaşanan başkan ve yönetim kurulu değişiklikleri spor kamuoyunun dikkatini çekiyor. Buna göre Türk futbolunda son 20 yıllık süreçte MHK yönetimleri 14 kez değişirken 10 farklı isim başkanlık yaptı. Söz konusu süreçte 2000 yılından bu yana Bülent Yavuz, Sabri Çelik (2), Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Hilmi Ok, Oğuz Sarvan, Yusuf Namoğlu (3), Zekeriya Alp (2), Kuddusi Müftüoğlu, Serdar Tatlı, Türk hakemlerini yöneten isimler oldu. Son 20 yıl Merkez Hakem Komitesi'ni yöneten başkanlardan Namoğlu 3, Sabri Çelik ile Zekeriya Alp ikişer farklı dönemde görev aldı.