Tire 2021 FK alkış topluyor

BAL 9. Bölge 1. Grup temsilcisi Tire 2021 FK, 2. Grup ekibi İzmirspor'la yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Muğlaspor'u 4-0 yenen ve rakiplerine gözdağı veren sarı-kırmızılılar, Tire 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede 15'te Kerem Can Taşkara, 30'da Murat Can Yayla'nın golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. İzmirpor'un golü 65'te Ahmet'ten geldi. Teknik direktör Serkan Söğüt, maçın ardından oyuncularının hırslı ve istekli oyunundan memnun olduğunu söyledi.

■ NADİR UYSAL