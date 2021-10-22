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Haberler Spor Tire 2021 FK alkış topluyor

Tire 2021 FK alkış topluyor

Tire 2021 FK alkış topluyor

22.10.2021

BAL 9. Bölge 1. Grup temsilcisi Tire 2021 FK, 2. Grup ekibi İzmirspor'la yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Muğlaspor'u 4-0 yenen ve rakiplerine gözdağı veren sarı-kırmızılılar, Tire 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede 15'te Kerem Can Taşkara, 30'da Murat Can Yayla'nın golleriyle ilk devreyi 2-0 önde tamamladı. İzmirpor'un golü 65'te Ahmet'ten geldi. Teknik direktör Serkan Söğüt, maçın ardından oyuncularının hırslı ve istekli oyunundan memnun olduğunu söyledi.

■ NADİR UYSAL

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