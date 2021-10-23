İ.H.Konyaspor Kayseri önünde

Süper Lig'in 10. haftasında bu sezonki ilk yenilgisini geçen hafta G.Saray, karşısında alan Konyaspor, evinde 3 haftadır kazanamayan Kayserispor'u ağırlıyor. Çıkış peşinde olan iki takımın mücadelesi Konya BŞB Stadı'nda saat 16.00'da başlarken Sarper Barış Saka düdük çalacak. Yeşil-beyazlılarda Sokol Cikalleshi, konuk ekipte de Ali Karimi sakatlıkları nedeniyle kadroda yoklar. Konya, rakibi karşısında oynadığı son 7 maçtan sadece birini kaybetti.