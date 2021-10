İzmirli Mert eşsiz yarışta

İzmirli Triatlon Milli Takım Antrenörü Mert Onaran, dünyanın en sembolik binalarından ABD'nin New York kentindeki Empire State'te eşsiz ve çok anlamlı bir yarışa katılacak. Halen aktif sporcu olarak da hem bireysel hem de engelli atlet ve yüzücülerle Wings For Life World Run, Oceanman, Ironman gibi zorlu yarışlara katılan 38 yaşındaki Onaran, 61 yaşındaki bedensel engelli atlet Kemal Özdemir ile birlikte geleneksel The Empaire State Building Run- Up etkinliğinde yarışacak.

İkili, bugün Türk Hava Yolları'nın katkısıyla düzenlenecek yarışta İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) desteğiyle engelli haklarına yönelik farkındalık yaratmak ve toplumsal bütünleşmeye dikkat çekmek amacıyla New York'ta 1931 yılında yapılan 102 katlı, 381 metre yüksekliğindeki gökdelene tırmanacak. 1576 basamaklı maratona katılacak iki sporcu engelliler için ter dökecek.