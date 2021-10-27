Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bergama Belediyespor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 yenip, 4. tura yükseldi. 23'te Oğuzcan düzgün vurdu. 1-0. 46'da Bergama, İsmail Cem'in ayağından bulduğu golle skora eşitliği getirdi: 1-1. 54'te İsmail Cem, kaleci Enes'i çalımladı: 1-2. 85'te Bertuğ'un çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu: 2-2. Normal süre 2-2 tamamlandı, uzatmalara geçildi. 101'de Gökmen ceza sahası içinde Yusuf Cihat'ı gördü: 3-2. 120'de Yusuf Cihat maçın skorunu belirledi: 4-2.
■ KENAN MOLLA
Akhisar’ın yüzü uzatmada güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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