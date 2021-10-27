TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yeni naklen yayın ihalesini iyi bir rakama bağlayacağız

"Futbol Ekonomisinde Son Durum" başlıklı özel oturumda Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, önümüzdeki günlerde yeni yayın ihalesinin gündemin en önemli konusu olacağına dikkat çekerek Kulüpler Birliği ile toplantılar yapıldığını, 9 kişiden oluşan da bir ihale komisyonu oluşturduklarını dile getirdi. Komisyon, 4 kişi Kulüpler Birliği, 4 kişi TFF ve TFF genel sekreterinden oluşuyor. İlk olarak danışman gerektiğine karar verdik ve çalışmalarımız sonucunda danışman firma ile anlaşmayı imzaladık. Beraber çalışmalara başladık tahmin ediyorum kasım aralık ve ocak ayı içinde ihaleyi sonlandırırız" dedi. İhalenin paket çeşitleri, konusunda söz konusu kurulun çalıştığını ifade eden Özdemir, "İhalenin kaç yıllık olacağına, yurtiçi ve yurtdışı maçlarının birlikte olup olmayacağına hep birlikte bakıp karar vereceğiz" diye konuştu.

İNSANIN OLDUĞU YERDE HATA OLUR

Özdemir, insanın olduğu yerde hata olduğuna dikkat çekerek "Var sistemine hakem hatalarını minimuma düşürmek için ihtiyaç duyuldu. Ofsaytta yüzde 100'e ulaştılar, fakat diğer konularda ne kadar eğitirseniz eğitin ki, biz de TFF'de hakemlerimizi çok iyi eğitiyoruz, ama karar veren gözlere hem sahada hem VAR'da olan arkadaşların gözlerinin neyi gördüğünü nasıl baktığını tespit edemeyiz. Kötü niyetin olmadığına hepimiz inanalım insandır hata yapabilir, hoşgörüyle karşılayalım. Müesseseyi yıkmalayım. Mağlup olmayı sadece hakeme bağlamayı doğru bulmuyorum. Türk futboluna zarar veriyor. Birbirimizi ne kadar sever sayarsak ligin kalitesi artacak" dedi.

HARCAMA LİMİTİ SENEYE SIFIRLANACAK

Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasına yönelik de Nihat Özdemir, bankalara teşekkür ederken, bu anlaşmaların kulüplerin sorunlarına yüzde 100 çözüm olmasa da yüzde 70-80 sıkıntıları çözdüğünü belirtti. Kulüplerin yeniden yapılandırmalarla mali durumlarını disipline ettiğini vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra TFF'nin takım harcama limitlerini tespit eden lisans kurulu var. Kulüplerimizin bizlere verdiği bilançolarından limitleri tespit ediyoruz. İlk defa 2019 yılında başladık ve bu yıl üçüncüsünü yaptık. İlk yıl takımlar tespit ettiği limitin yüzde 30'unu harcayabilirdi ve hepsi yılı bu sınırlar içinde tamamladı. İkinci yıl bu oranı yüzde 15'e düşürdük, onu da yaptılar. Şimdi ise harcama limitinin sıfır olması gerekiyordu. Ancak pandemi nedeniyle sadece bu yıla mahsus olmak üzere yüzde 25 harcama limitini aşabileceklerini söyledik. Çünkü başka çaremiz yoktu. Ayrıca Avrupa gelirlerinin de 1/3'ünü limite alabiliyorlardı, bunu da 2/'3e çıkardık."

Özdemir, takımların kur artışından çok mustarip olduğunu dile getirerek, buna yönelik olarak da geçen yılki kur ortalamasını bu yılki harcamalarında sabit olarak aldıklarını vurguladı. Ayrıca futbolcu lisansı için kulüplerin vergi ve SGK borçsuzluk kağıdı ibrazını da bu yıl istemediklerini kaydeden Özdemir, 2022-2023 sezonunun yeni yayın ihalesiyle birlikte kulüplerin çok daha rahatlayacağını ve eskiye dönüleceğini söyledi.

Milli takımın önümüzdeki iki maçını alarak, Katar için play off oynamasını hedeflediklerini kaydeden Özdemir, ancak play off sisteminin oldukça zor olduğuna dikkat çekti. Hakemler konusunda ise yeni MHK başkanının seçilmesinin ardından hakemlik sisteminin nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin çalışmaları hemen devreye alacaklarını belirten Özdemir, "Yeni yıldan itibaren veya devre arasından itibaren hakemlik sisteminde iyileştirmeleri nasıl yapabileceğimizi kararlaştıracağız. Başkan konusunda isimler var, yine danışarak devam edeceğiz" diye konuştu.

YABANCI SINIRI KARARI DEVAM EDECEK

Yabancı oyuncu kısıtlamasına 1.5 yıl önce başladıklarını, pandemide ertelediklerini ancak bu sistemin devam edeceğini dile getiren Özdemir, "Gelecek yıl 7+4 ve sonraki yıl 6+5 olarak devam edecek. Son hafta itibariyle takımların oynattığı ilk 11 yabancı sayısı 6,96 7 bile değil 7'nin altı. Biz onlara 8 imkanı verirken onlar 6,96, yani 7 oyuncu oynattı. Bazısı 5'in altında. Göztepe 4,54, birçok kulüp 5-6 arasında. Bu sistem sayesinde altyapıdan oyuncular yetişiyor, bu milli takım için de çok önemli" dedi.

Kadınlar futbol süper ligine de 24 takımla başlamayı hedeflediklerini söyleyen Özdemir, FİFA'nın da kadın futboluna büyük önem verdiğini ve 1 milyar dolar ayırdığını kaydetti.

Yeni yayın ihalesi geliri dövize endeksli olmalı

Süper Lig'in Finansal Z Raporu başlıklı özel oturumunda ise Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu ağırladı. Ağaoğlu, yeni yayın ihalesinin tek genel bir paket olarak değil 7-8 farklı paketle yapılmasını hedeflediklerini dile getirerek, "İhale büyüklüğü için daha önce TFF başkanı 1 milyar Euro olarak ifade etmişti, ama bir rakam belirlemiş değiliz. Belirlememiz de gerçekçi olmaz. Ancak naklen yayın geliri dövize endeksli olmalı. Kur kaybından etkilenmememiz lazım. Kulüplerin ödemelerinin yüzde 80'i yabancı para biriminden, oradan etkilenmemesi lazım" dedi.





Kulüplerin 20-24 milyar TL borcu olduğunu ve bu borcun yüzde 80'inin 4 büyük kulübe ait olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "Eskiden 3 puanın naklen yayın geliri karşılığı 800 bin Euro'ydu. Şimdi o rakam 250 bin Euro'ya indi. Tüm gelirleriniz naklen yayından dahil yüzde 70-80 oranında azalmış durumda. Gelirlerinizin azaldığı bir yerde yaptığınız anlaşmalara, yeniden yapılandırmaya, finansal fair playe uymanız zaten mümkün değil. En önemli olan da vergi. Vergilerin ötelenmemesi de kulüpler üzerinde sıkıntı oluşturuyor" dedi.

Naklen yayın gelirinin 4 büyük kulüpte giderlerde yüzde 20-30 arasında yer tuttuğunu, ancak Anadolu kulüplerinde bu oranın yüzde 70-90'a çıktığını kaydeden Ağaoğlu, "Naklen yayın gelirinin 800 bin Euro'dan 250 bin Euro'ya düşmesi yüzde 75'lik daralmadır. Bu 4 büyük kulübü belirli oranda etkilediyse de en büyük zararını Anadolu kulüpleri gördü. Futbolda gerçek rekabet istiyorsak, endüstrinin kalkınmasını istiyorsak, öncelikle gözümüzü Anadolu kulüplerine çevirmeliyiz. Onları rekabet edecek düzeye taşıyamadıktan sonra Türk futbolunun gelişmesi mümkün değil" diye konuştu.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF), Sabah ve Daily Sabah İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın açılış konuşması ile başladı. Uzman, bu yıl 4'üncüsünü düzenledikleri Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun formatını biraz değiştirerek, geçen yıl itibariyle gerçekleştirmeye başlanan "Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" ile birlikte yapmaya karar verdiklerini belirterek organizasyonun futbol endüstrisini tüm yönleri ile konuşabilme amacını taşıdığını kaydetti.

Koronavirüsün 2020 ve 2021 yıllarında futbol camiası ve futbol kulüpleri için daha önce yaşanmamış pek çok olumsuz deneyim yaşattığını dile getiren Uzman, "Buna rağmen, her biri marka haline gelmiş spor kulüpleri kendilerine yatırım yaparak hem futbol endüstrisini hızla büyütmeye ve geliştirmeye devam ediyorlar, hem de farklı pazarlama yöntemleri ile farkındalıklarını yukarıya çekmeye çalışıyorlar" dedi.

Uzman, dışsal etkileriyle birlikte futbolun yıllık 225 milyar dolar gelir yarattığını ve sadece futbol kulüplerinin tüm dünyada yarattığı gelirin 24 milyar dolara ulaştığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu gelirin üçte ikisi Avrupa kıtasında yaratılıyor. Ülkemizde futbol pastasının büyüklüğü 820 milyon dolara yükseldi. Türk futbol pastasının mevcut büyüklüğü bu haliyle, Avrupa futbol pastasının yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyor. Futbolumuz, Avrupa'da ve Dünya'da futbolun gelecek elli yılına damgasını vurabilecek potansiyele sahip. Son yedi yılda Avrupa futbol pastası yüzde 8 civarında büyürken, Türk futbol pastası son on yılda yüzde 290'lık bir büyüme kaydetmiştir."

Erkek sporu olarak bilinen futbolun artık kadınlar arasında yaygınlaşma sürecinin herkesi mutlu ettiğini söyleyen Uzman, "Futbol erkek oyunu değildir, kavramını yerleştirerek, kız çocukların futbola teşvik edilmesi bu spor dalının, kadınların azmi ve disiplini ile önümüzdeki yıllarda çok daha fazla gelişeceği umudunu veriyor" diye konuştu.

Güçlü sponsor desteği

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni, Spor Toto, Bitexen, İddaa, Turkcell, Turkish Airlines ve Ziraat Bankası, Türkiye Futbol Federasyonu, Koza Altın İşletmeleri, Pierre Cardin, U.S. Polo ASSN ve Cacharel sponsorluğunda gerçekleşti.