Menemen turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında İzmir derbisinde Menemenspor, Karşıyaka'yı 1-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. Menemen maça atak başladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında İlyas'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Erdoğan'ın müdahalesi sonrası top yan direğe çarptı. 29'da Karşıyaka atağında Barış sağdan ceza alanına girdi, vuruşunda çerçeveyi bulamadı. 45'te Berkan'ın ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta kaleci Erdoğan topa iki hamlede sahip oldu. İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

GOL SON DAKİKADA GELDİ

51'de Muhammed sağdan ortaladı, Enock kale önünde istediği vuruşu yapamadı. 55'te Emir'in ortasında Muhammed'in şutunda kaleci Erdoğan başarılıydı. 56'da sağdan İlyas ortaladı. Arka direkte Caner'in kafasında top yan direkten döndü. 64'te Batuhan çalımlarla sol kanattan ilerledi. Ortasında Muhammed'in şutu çerçeveyi bulamadı. 90'da Emre'nin sağdan ortasında N'Diaye'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Menemenspor, Karşıyaka'yı 1-0 yenerek 4. tura yükseldi.

KARŞIYAKA'DA ASLAR GÖREVDE

Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Menemen karşısında sahaya as ağırlıklı kadroyla çıktı. Yeşil-kırmızılı ekipte ligde ilk on birde süre alan Harun, Okan, Özgür, Sefer, Muhammet Fatih ve İlyas dün de Menemen karşısında yerini aldı. KSK'de yeni göreve gelen ve cezası nedeniyle ligde Ceyhan ve Tepecik maçlarında takımın başında olamayan teknik direktör Ahmet Taşyürek dün ilk kez sahadaydı.

BALOTELLİ'NİN KARDEŞİ ON BİRDE BAŞLADI

MENEMENSPOR'UN sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah dün ilk kez kupa randevusunda on birde başlayarak ilk kez forma giydi. Teknik direktör Cenk Laleci, lige göre Karşıyaka karşısına dün tamamen farklı onbirle sahaya çıktı. Genç teknik adam Laleci as kadrodan hiçbir oyuncuyu on bire dahil etmezken, maça yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla çıktı. As kadrodan Cem, Sabbah ve Emre ise yedek soyundu.

MİNİ YORUM/ Burak Hakerler

İKİ TAKIM ARASINDA KALİTE FARKI VARDI

İKİ İzmir ekibi Menemenspor ve Karşıyaka dün Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda karşı karşıya geldi. Menemen kadro kalitesiyle 90 dakika daha baskın oynayan, öne çıkan ekipti. Karşıyaka'da Ahmet Taşyürek'in öğrencileri galibiyet için elinden geleni yaptı ama güçleri Menemen'i elemeye yetmedi. İki takım arasındaki kalite farkı sonucu belirledi. Menemen'de Batuhan ve N'Diaye'ye golün asistini yapan genç futbolcu Emir kumaşını belli etti. Kupadan elenen Karşıyaka için lig şüphesiz ki daha önemli. Menemenspor ise ligde olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürpriz sonuçlar alabilir.