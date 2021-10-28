MHK’nın yeni başkanı Gündoğdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na Ferhat Gündoğdu getirildi. Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden eski başkan Serdar Tatlı'nın yerine arayışlar başlamıştı. Gündeme birçok eski hakem gelirken, sürpriz bir şekilde Gündoğdu başkanlığa getirildi.

21 EKİM'DE AYRILMIŞTI

TFF'den yapılan açıklamada yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, MHK'nin yeni başkan ve üyelerini belirlediği duyuruldu. Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri şöyle: Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu. Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulu'nda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti. Merkez Hakim Kurulu Eğitimden Sorumlu Üyesi Ferhat Gündoğdu, "Klasman üst gözlemciliği" görevini yürüttü. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu, aynı zamanda TED Koleji şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak da görev yapıyor