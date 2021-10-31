Mavi Vatan yarışları yapıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. Uluslararası Yat Yarışı'nın İstanbul etabının ikinci gününde Mavi Vatan Kupası müsabakaları yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla düzenlenen yarışta 97 tekne ile 800'ün üzerinde katılımcı yer alıyor.

İstanbul etabının ikinci gününde Mavi Vatan Kupası yarışları, Yeşilköy parkurunda (Ataköy-Yeşilköy- Adalar) gerçekleştirildi. Yarışın ödül töreni Ataköy Marina Yarış Köyü'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı İstanbul etabı bugün yapılacak Barbaros Hayreddin Paşa Kupası ile sona erecek. Organizasyonda Muğla ve İstanbul etapları sonunda en iyi dereceyi elde eden ekip, şampiyonluğa ulaşacak.

DERECEYE GİRENLER

MAVİ Vatan Kupası'nda kategorilere göre ilk sırayı alan takımlar şöyle: IRC 0: Levent Peynirci (Enka Cheese), IRC 1: Ali Tezdiker (Borusan Racing Evolution), IRC 2: Güney Kaptan (Akkim Kimya Cheese), IRC 3: Berk Gürpınar (Hyatt Regency-Gemini Sailing), IRC 4: Ahmet Murat Tan (Çiğli Belediyesi-Bear Sailing),