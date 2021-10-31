Pınar KSK zirve aşkıyla

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren lider Pınar Karşıyaka, bugün sahasında Semt77 Yalova'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde geçen hafta deplasmanda Gaziantep Basketbol'u yenerek 5 karşılaşmada 4 galibiyete ulaşan ve liderliği geri alan yeşil-kırmızılılar, ligin yeni ekibi karşısında taraftarlarının da desteği ile gülmek istiyor. Kaf-Kaf, Aliağa Petkim, Bahçeşehir Koleji, Bursaspor ve G.Antep Basketbol'u yenerken tek yenilgisini bir sayı farkla son şampiyon Anadolu Efes'e karşı almıştı.

SEMİH ERDEN OYNAMIYOR

SEMT 77 Yalova ise, bu maça kadar 5 maçta 3 yenilgi, 2 galibiyet alarak 7 puanla 7. sırada yerini aldı. Kaf- Kaf'ta sakatlığı bulunan kaptan Semih Erden'in forma giymesi beklenmiyor.