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Pınar KSK zirve aşkıyla

ING Basketbol Süper Ligi’nde G.Antep Basket galibiyetiyle zirveyi ele geçiren Kaf-Kaf, bugün 18.00’de Semt77 Yalova’yı ağırlayacak

Pınar KSK zirve aşkıyla

31.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren lider Pınar Karşıyaka, bugün sahasında Semt77 Yalova'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde geçen hafta deplasmanda Gaziantep Basketbol'u yenerek 5 karşılaşmada 4 galibiyete ulaşan ve liderliği geri alan yeşil-kırmızılılar, ligin yeni ekibi karşısında taraftarlarının da desteği ile gülmek istiyor. Kaf-Kaf, Aliağa Petkim, Bahçeşehir Koleji, Bursaspor ve G.Antep Basketbol'u yenerken tek yenilgisini bir sayı farkla son şampiyon Anadolu Efes'e karşı almıştı.

SEMİH ERDEN OYNAMIYOR
SEMT 77 Yalova ise, bu maça kadar 5 maçta 3 yenilgi, 2 galibiyet alarak 7 puanla 7. sırada yerini aldı. Kaf- Kaf'ta sakatlığı bulunan kaptan Semih Erden'in forma giymesi beklenmiyor.

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