Yeltay sürpriz yaptı

41.’si düzenlenen Cumhuriyet Koşusu 1600 metre çim pistte koşuldu. Rakiplerini geride bırakan Yeltay, yarışı kazandı

Cumhuriyetin kuruluşu anısına ilk kez 1981 senesinde yarış takvimine eklenen ve 41'inci kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, üç yaş ve üzeri safkan Arap atlarının katılımıyla 1600 metre çim pistte dün 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda koşuldu. 14 atın ter döktüğü ve birinciye 1 milyon 680 bin lira ödüllü yarışı Mehmet Fatih Kaya'nın sahip olduğu jokeyliğini Sadettin Boyraz'ın yaptığı "Yeltay" isimli safkan kazandı. Sadettin Boyraz ve Yeltay yarışı 1.44.77'lik dereceleriyle kazandı. Halis Karataş'ın jokeyliğini yapan Gülhatmi 1.45.03'lük derecesiyle ikinciliği ve Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Kara Mustafa ise 1.45.31'lik decesiyle üçüncülüğü elde etti. At sahipleri, antrenörler ile jokeylere kupa ve plaketleri protokol üyelerince verildi.